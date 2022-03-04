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سموحة يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بسبب المحلة

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القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادى سموحة 10 آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان خالد عبد الفتاح هدف سموحة الأول في الدقيقة 74 جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك ، ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة من  خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

ويواجه سموحة نظيره سبورتنج وديا غدا الجمعة على ملعب الأوليمبى استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها 8 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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