شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بسبب المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادى سموحة 10 آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان خالد عبد الفتاح هدف سموحة الأول في الدقيقة 74 جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك ، ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

ويواجه سموحة نظيره سبورتنج وديا غدا الجمعة على ملعب الأوليمبى استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها 8 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.