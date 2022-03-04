أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك وموقف اللاعبين من التجديد

مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك وموقف اللاعبين من التجديد بعد قليل

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بالمدرب الجديد للزمالك، وموقف اللاعبين من التجديد وجلسة الحسم بعد قليل عبر صفحته الشخصية.

ناصر ماهر يرد على مشجع زملكاوي: شرف لي تشجيعك

رد ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، على رسالة أحد متابعيه من جماهير نادي الزمالك، حيث كتب المشجع الزملكاوي رسالة لناصر ماهر قائلاً " ينفع أقولك اني زملكاوي بس بحبك"، ليرد لاعب فيوتشر "شكرا جداً شرف لي".