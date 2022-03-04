أحمد مرتضى: فيريرا الأفضل في تاريخ الزمالك.. وأحترم سيد عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لا يحتاج لضم أي لاعبين من الأهلي، غريمه التقليدي، مشيرا لوجود نظام وتسلسل هرمي يحكم أسلوب العمل في القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضى مع برنامج "البريمو" على قناة "تن" التليفزيونية: "هناك نظام وتسلسل هرمي في الزمالك لا يتخطاه أحد، لا أسمح لنفسي بالتدخل في الأمور المتعلقة بكرة القدم وأقوم فقط بالمهام التي يتم تكليفي بها من قبل مجلس الإدارة".

وأضاف: "سمعت مؤخرا أن هناك فرق ناشئين تُباع بالكامل، لكن هذا الأمر لا يتم عندنا، كما لا يوجد لدينا مجاملات في قطاعات الناشئين".

واستدرك: "هناك أندية تحصل على أموال مقابل تسجيل الناشئين، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة، حيث يمكن أن يكون هناك فريقين لنفس الفئة العمرية، أحدهما مجاني والآخر بمقابل، وقد أقدم اقتراحا لمجلس الإدارة بتطبيق هذه الفكرة".

واستمر: "في الوقت الحالي لا أرى أن الزمالك يحتاج لأي لاعب من الأهلي، ففريقنا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وتابع: "كنت قريبا من ضم رمضان صبحي إلى الزمالك قبل 7 سنوات، أحمد سمير زميله وقتها في المنتخب أخبرني بوجود مشكلة في عقده مع الأهلي".

وواصل: "ما قاله أحمد حسام "ميدو" عن تشجيع الأهلي في البطولات القارية لا يُلام عليه، أنا شخصيا لا أشجعه في البطولات القارية، لكن في بعض الأحيان حين تشهد مبارياته أحداثا متوترة مع الخصم أميل لتشجيع الفريق الذي يمثل مصر".

وأتم: "أكن كل الاحترام لكابتن سيد عبد الحفيظ لكن أتمنى أن يهدأ قليلا (في تصريحاته)، البلد في حاجة للاستقرار والعمل بهدوء".

وبخصوص عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أيام بالتراضي مع إدارة الزمالك، قال أحمد مرتضى منصور: "كل شيء وارد"، مشيرا إلى أن جوسفالدو فيريرا هو أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الفريق الأبيض.

وتطرق أحمد مرتضى للحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، حيث قال: "شيكابالا لاعب كبير، ظُلم كثيرا وظلم نفسه، أخبرته مؤخرا أنه كان يستحق اللعب لبرشلونة".

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس إدارة الزمالك، التي جرت الشهر الماضي، قال أحمد مرتضى: "القصور الوحيد في انتخابات الزمالك كان سببه أحمد سليمان بعدما تسبب في إغلاق المدخل أمام الأعضاء الراغبين في المشاركة بالانتخابات".

وأكمل: "هناك مسؤولين سابقين في النادي الزمالك يعملون ضد مصلحة النادي واستقراره، يجب أن ينتهي كل هذا الآن بعدما تقدم هؤلاء الأشخاص في العمر".

وأتم: "الزمالك حتى عام 1992 لم يحقق لقب الدوري سوى 5 أو 6 مرات، هناك أجيال في تاريخ النادي لم تحقق أي شيء، ونحتاج للعمل بشعار (الزمالك فوق الجميع) ويعني أن مصلحة النادي أهم من كل أبنائه".