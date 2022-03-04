خاص.. طارق حامد يجتمع مع أمير مرتضى في منزله لحسم تجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - يجتمع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالفريق الأبيض، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لحسم تجديد تعاقده.

وأوضح مصدر في تصريحات لمصراوي، أن الجلسة تعقد في منزل أمير مرتضى، للاتفاق على كافة البنود في العقد الجديد.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قال في تصريحات مساء الخميس، أن طارق حامد تغيب عن الموعد المحدد لتجديد اللاعبين تعاقدهم، معللاً ذلك بخضوع اللاعب لجلسات تأهيل في التجمع الخامس بعد عودته من الإصابة.

يذكر أن 8 لاعبين بنادي الزمالك تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وهم: محمد أبو جبل، وأشرف بنشرقي، ورزاق سيسيه، ومحمد أوناجم، ومحمد أشرف "روقا"، وحازم إمام، وعمر السعيد، بالإضافة إلى طارق حامد.