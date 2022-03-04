المصري يُحيل أحمد الشيخ للتحقيق ويوقف مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ منة عمر:

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إحالة لاعب فريقه أحمد الشيخ، للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع إيقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وأشار عاطف مبروك، نائب رئيس النادي والمشرف العام على فريق المصري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق وتغيّبه المستمر بدون عُذر مسبق وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني والطبي للفريق.

وشارك الشيخ مع المصري خلال الموسم الجاري في 6 مباريات؛ حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 261.

وكان نادي المصري قد أعلن في سبتمبر الماضي تعاقده مع أحمد الشيخ قادمًا من صفوف بيراميدز.

وسقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل بوقت سابق من اليوم أمام نظيره إنبي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.