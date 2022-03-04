كيف اختار محمد صلاح أسماء بناته مكه وكيان.. وهل يجيد الطبخ؟: كان نفسي أخلف ولد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح علاقته بالطبخ والأكلات المصرية التي يتناولها في لندن.

وقال محمد صلاح خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc والأولى: "بحب الطبخ وكل يوم بحضر الفطار بيض بالأفوكادو وكنت بطبخ على طول في سويسرا عشان كنت لوحدي".

وبسؤاله عن تناوله الفول والطعمية، ذكر محمد صلاح: "مش باكل هنا فول وطعمية وزوجتي ماجي ساعات بتعملهم هنا لكن أنا باكلهم أما بنزل مصر عشان المنتخب".

وعن اختيار أسماء بناته، قال نجمنا المصري: "مراتي هي اللي اختارت اسم بناتي مكة وكيان قبل الزواج وقالتلي مفيش حد سمي الاسم ده قبل كده وكيان شخصيتها قوية وبتتعلم من مكة وعندها سنتين ومكة بتغير من كيان عشان مكة كانت لوحدها على الحجر ومرتاحة لما كيان جت لا مش هتاخدي كل حاجة مني"

وتابع: "كان نفسي أخلف ولد ولكن أما خلفت بنتين رضيت بذلك ولن أتدخل في اختياراتهم بحياتهم المستقبلية، وأحاول التأقلم مع أي بلد بروحها".



الجزء الثاني من الحوار فيتم عرضه غدا في نفس الموعد كما أن اللقاء لن يتم إعادة عرضه ويتضمن جوانب إنسانية من حياة محمد صلاح وعلاقته بزوجته وبناته، كذلك والديه وأشقائه، وذكرياته خلال رحلة كفاحه قبل الاحتراف في أوروبا