شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يظهر بـ"نيو لوك" مع سيراميكا أمام سموحة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا بـ"نيو لوك" أمام سموحة في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 8 مارس الجارى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويبذل باسم مرسى قصارى جهده في التدريبات الجماعية لفريقه من أجل الوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة لا سيما أن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا مقتنع بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية وهو ما جعلهم يتعاقدون معه.

وشارك باسم مع سيراميكا في 11 مباراة، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب، في الجولة الثامنة، ولم يصنع أي هدف.

وكانت أفضل فترات باسم مرسي مع الزمالك حيث سجل مع الفريق الأبيض 50 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال 137 مباراة لعبها برفقة الفريق في مختلف البطولات.

و استأنف فريق سيراميكا تدريباته اليوم الخميس حيث منح هيثم شعبان المدير الفني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة "إيسترن كومبانى" في الجولة الماضية ليمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يتجنب الأرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وخسر سيراميكا أمام "إيسترن كومبانى" بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .



باسم مرسى