اخبار الرياضه

أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

 

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة في مران الغد قبل مواجهة المريخ

يختتم فريق الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا ، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة من فقرات المران، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة في مران الغد قبل مواجهة المريخ

 

مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي مسحة طبية جديدة عصر اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وذلك استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت.

مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

 

الأهلي يضغط لزيادة عدد جماهيره أمام المريخ السوداني

 

يضغط مسئولو النادي الأهلي على الجهات المختصة سواء وزارة أو مسئولي الأمن لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بعدد 5 آلاف مشجع والذين حضروا مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

 

الأهلي يضغط لزيادة عدد جماهيره أمام المريخ السوداني

 

الجهاز الفنى للأهلى يترقب موقف بانون الطبى لتحديد موعد عودته للتدريبات

يترقب الجهاز الفني للأهلي مصير الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المغربي بدر بانون في الأيام الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة في تدريباته فريقه الجماعية ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب لأكثر من 6 أسابيع بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس .

 

الجهاز الفنى للأهلى يترقب موقف بانون الطبى لتحديد موعد عودته للتدريبات

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا