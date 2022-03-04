أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال
21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة في مران الغد قبل مواجهة المريخ
يختتم فريق الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا ، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة من فقرات المران، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمباراة المريخ السوداني
أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي مسحة طبية جديدة عصر اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وذلك استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت.
يضغط مسئولو النادي الأهلي على الجهات المختصة سواء وزارة الرياضة أو مسئولي الأمن لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بعدد 5 آلاف مشجع والذين حضروا مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي.
الجهاز الفنى للأهلى يترقب موقف بانون الطبى لتحديد موعد عودته للتدريبات
يترقب الجهاز الفني للأهلي مصير الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المغربي بدر بانون في الأيام الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة في تدريباته فريقه الجماعية ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب لأكثر من 6 أسابيع بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.