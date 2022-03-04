أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 3 / 3 / 2022

الأهلي يضغط لزيادة عدد جماهيره أمام المريخ السوداني

يضغط مسئولو النادي الأهلي على الجهات المختصة سواء وزارة الرياضة أو مسئولي الأمن لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بعدد 5 آلاف مشجع والذين حضروا مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي.