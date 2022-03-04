شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يجدد لموسيمانى قبل السفر إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مسؤولو النادي الأهلي، عقدوا جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق على هامش التدريبات اليوم، للحديث بشأن تجديد التعاقد مع الجنوب أفريقي، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": مسؤولو الأهلي أكدوا لموسيماني ثقتهم فيه وأنه سيتم انهاء كل الأمور الخاصة بالتعاقد قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز وهذا أسعد موسيماني بشدة، ويتم تجهيز كل الخطوات النهائية للتجديد لموسيماني.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة مع وليد سليمان لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعب بشكل منفرد للحديث معه بخصوص بعض التعليمات الفنية والاطمئنان على حالة اللاعب.