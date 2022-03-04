أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 3 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كيروش يستقر على السفر إلى السنغال 26 مارس لخوض إياب تصفيات المونديال

كيروش يستقر على السفر إلى السنغال 26 مارس لخوض إياب تصفيات المونديال

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على سفر الفراعنة إلى السنغال يوم 26 مارس لخوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمحدد لها يوم 29 من نفس الشهر.

حسام البدرى يعتذر عن تدريب وفاق سطيف الجزائرى لظروف خاصة

تلقى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، عرضا لتدريب نادي وفاق سطيف الجزائري من خلال بعض الوسطاء.

الأهلي يضغط لزيادة عدد جماهيره أمام المريخ السوداني

يضغط مسئولو النادي الأهلي على الجهات المختصة سواء وزارة الرياضة أو مسئولي الأمن لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بعدد 5 آلاف مشجع والذين حضروا مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي. الجهاز الفنى للأهلى يترقب موقف بانون الطبى لتحديد موعد عودته للتدريبات يترقب الجهاز الفني للأهلي مصير الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المغربي بدر بانون في الأيام الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة في تدريباته فريقه الجماعية ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب لأكثر من 6 أسابيع بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

مرتضى منصور يكشف موقف بن شرقى وطارق حامد من التجديد للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موقف لاعبى الفريق الأبيض من التجديد وعلى رأسهم طارق حامد والمغربي أشرق بن شرقى.

21 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا. محمد عادل حكما لمباراة المقاولون العرب و بيراميدز في الدورى أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المقاولون العرب و بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز للحكم محمد عادل و المقرر لها غدا .

حسام حسن يغيب عن مران الاتحاد السكندرى

غاب حسام حسن المديرالفنى للاتحاد السكندرى عن مران زعيم الثغر بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الجولة الماضية من الدورى العام.