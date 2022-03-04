شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوجه رسالة للاعبى الاتحاد السكندرى بعد تراجع نتائج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رسالة للاعبيه في مران اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة التي منحها حسام حسن المدير الفني عقب التعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الجولة الماضية.

قال حسن خلال المران الذى أقيم اليوم الخميس للاعبين إنهم يواجهوا سوء حظ غريب في المباريات موجها رسالة لهم بضرورة تحدى الصعاب والعودة إلى الانتصارات وتحسين النتائج حتى يعود زعيم الثغر لمركزه الطبيعى بجدول ترتيب الدورى.

قال حسن إن الاتحاد السكندرى يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية القادرين بالعبور بسفينة زعيم الثغر إلى بر الأمان.

وغاب حسام حسن المديرالفنى للاتحاد السكندرى عن مران زعيم الثغر بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الجولة الماضية من الدورى العام.

وقاد طارق سليمان المدرب العام مران زعيم الثغر اليوم الخميس وقام بتحفيظ اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر المقرر لها 12 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب.

من ناحية أخرى حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.