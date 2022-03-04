شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لحين تحسن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لحين تحسن نتائج الفريق ببطولتي الدوري العام وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء هذا القرار بعد التعادل الثالث على التوالي للفريق ببطولة الدوري أمام إنبي في مباراة اليوم بعد أن سبق للفريق التعادل في مباراتيه السابقتين بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا وايسترن كومباني ، بالإضافة إلى الهزيمة أمام أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري إحالة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقات اللاعب لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

جاء هذا القرار بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني ومدير الكرة الكابتن كريم ذكري والدكتور مجدي الالفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق وتغيبه المستمر بدون عُذر مسبق، وكذا عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني والطبي للفريق.