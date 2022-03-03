الامارات | الهلال يقسو على النصر برباعية واحتفالية خاصة من الدوسري.. ودياز لا يخسر في "ديربي الرياض" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقسو على النصر برباعية واحتفالية خاصة من الدوسري.. ودياز لا يخسر في "ديربي الرياض" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي من تدريب فريق النصر (الإمارات) على سجله الخالي من الخسارة في ديربي الرياض، بعد ان قاد فريقه الجديد القديم لتحقيق الفوز اليوم على جاره النصر على ملعب مرسول بارك العاصمة السعودية بالرياض، في قمة الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 4-0.

ووفقاً للإحصائية الرسمية لموقع " أوبتا" العالمي فإن دياز حافظ على سجله النظيف أمام الجار النصراوي إذ لم يسبق له وأن خسر أمام النصر في دوري المحترفين، إذ فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين. وسجل للهلال كلا من ماتيوس بيريرا في الدقيقة 16، وهدفين من سالم الدوسري (34 و47)، وهدف رابع من أوديون أوغالو. ويحتل الهلال المركز الرابع بـ40 نقطة، مقابل 44 للنصر الثاني، بينما يحلق الاتحاد الفائز اليوم على ضمك 2-1 في الصدارة بفارق كبير ولديه 54 نقطة، بينما الشباب ثالثا بـ43 نقطة. يذكر أن للهلال مباراتين مؤجلتين.

وكان نجم المباراة سالم الدوسري قد توجه إلى جمهور الهلال حيث احتفل معهم على طريقته الخاصة ومن خلال "احتفالية الخلاط" بهدفيه في شباك النصر.

وكانت إدارة الهلال وجدت ضالتها في إعادة المدرب الأرجنتيني لقيادة الفريق في ولاية ثانية بعقد حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بسبب الخسارة الكبيرة برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، لكن المدرب دياز انتشل الفريق من الصدمة، ويقوده حالياً بثبات نحو الاقتراب من صدارة الترتيب.

والانتصار على النصر هو الثاني في أقل من أسبوع، بعد أن كان قد فاز عليه قبل 10 أيام فقط في ربع نهائي الكأس التي انتهت لصالح "الزعيم" بهدفين نظيفين لهدف.

وسبق لدياز قيادة ا الهلال من 2016 حتى 2018 وحينها توج مع الفريق ببطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى الكأس 2017، كما حل وصيفا لبطولة دوري أبطال آسيا 2017 عندما واجه أوراو الياباني. وخاض دياز 6 تجارب منذ رحيله عن الهلال في السنوات الأربع الماضية مع اتحاد جدة وبيراميدز (مصر) وليبرتاد أسونسيون (باراغواي) والنصر (الإمارات).

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