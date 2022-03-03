الامارات | تعرّف على قيمة المكافأة التي خسرها لاعبو النصر السعودي بعد ديربي الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قيمة المكافأة التي خسرها لاعبو النصر السعودي بعد ديربي الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد لاعبو فريق النصر السعودي فرصة الحصول على حافزاً مالياً ضخماً كانت قد رصدته إدارة ناديهم في حال حققوا الفوز على الهلال مساء اليوم في "ديربي الرياض" ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

وتعرض النصر لهزيمة قاسية قوامها أربعة أهداف، حيث سجل للهلال كلا من ماتيوس بيريرا في الدقيقة 16، وهدفين من سالم الدوسري (34 و47)، وهدف رابع من أوديون أوغالو. ويحتل الهلال المركز الرابع بـ40 نقطة، مقابل 44 للنصر الثاني، بينما يحلق الاتحاد الفائز اليوم على ضمك 2-1 في الصدارة بفارق كبير ولديه 54 نقطة، بينما الشباب ثالثا بـ43 نقطة. يذكر أن للهلال مباراتين مؤجلتين.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية نقلاً عن مصدر خاص أن الإدارة وعدت اللاعبين بتسليمهم مبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب، حال تحقيقهم الفوز في مباراة اليوم أمام الهلال، إضافة إلى مواجهة الاتفاق الجمعة بعد المقبل. لكن الفريق تلقى هزيمة قاسية تسببت في إحباط واسع لجمهوره، خاصة وأنها أمام الغريم التقليدي.

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