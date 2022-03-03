سحق النصر بالأربعة..الهلال يتسلطن في مرسول بارك

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الشوط الأول
نجح الهلال في الدقيقة 15 من مباغتة وليد عبدالله عن طريق بيريرا الذي سدد كرة أرضية زاحفة مرت من تحت يد الحارس وسكنت الزاوية اليسرى كهدف هلالي أول.
بعد الهدف تراجع الهلال للحفاظ على الهدف وشهد تقدما نصراويا لم يستغل بالشكل الصحيح، ومن مرتدة منظمة نجح الهلال في التقدم من العمق؛ حيث تبادل لاعبو الهلال الكرات ليجهز إيغالو كرة لسالم الذي سددها مباشرة في المقص الأيسر لوليد عبدالله كهدف هلالي ثان في الدقيقة 34.
في حين واصل تاليسكا ضياع الفرص بعدما وصلته عرضية لعبها بعيدة عن المرمى ليرد عليه سالم الدوسري بتسديدة مرت بجوار المرمى.
ورفض سالم الدوسري أن ينتهي الشوط الأول قبل أن يسجل هدف الاطمئنان للهلال بعد دربكة في الصندوق الأصفر لتصله الكرة على القوس سددها مباشرة ولكن هذه المرة في الزاوية اليمنى كهدف ثالث في الدقيقة 47 .
الشوط الثاني
الجميع توقع من النصر أن ينزل الشوط الثاني بردة فعل مغايرة عن الشوط الأول وبرغبة التقليص ولكن ذلك لم يحدث في ظل استحواذ الهلال على الكرة في منتصف الميدان.
الأرجنتيني موري ارتكب خطأ فادحا بالدقيقة 63 بالدعس على قدم موسى ماريغا بدون كرة ليعود الحكم للفار ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل النصر اللقاء ب10 لاعبين.
الهداف النيجيري رفض أن يخرج من الديربي دون أن يضع بصمته بعد نجاحه في استغلال تمريرة بيريرا المتقنة لينفرد ويضعها على يسار وليد كهدف هلالي رابع.
وبعد الهدف بحث رامون دياز عن إراحة بيريرا خشية حصوله على بطاقة تحرمه من لقاء الاتحاد المقبل.
نقاط من المباراة
- وصل الهلال بفوزه اليوم للنقطة 40 محتلاً المرتبة الرابعة وله مباراتان مؤجلتان مع الاتفاق والفيحاء، إضافة إلى مباراتين مع المتصدر الاتحاد.
- تجمد رصيد النصر عند النقطة 44 وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد مما أبعده رقميا عن اللقب.
- تواجه النصر والهلال هذا الموسم اربع مرات فاز الهلال 3 بالدوري والكأس وآسيا بينما الفوز الوحيد للنصر بالدور الأول.
- إيغالو بعد تسجيله الهدف الرابع، تربع على صدارة الهدافين 15 هدفا.
- البطاقة الحمراء أشهرت في وجه مدافع النصر موري بعد تدخله على ماريغا الذي تسبب في طرد لاجامي في مباراة دوري أبطال آسيا.
- نجح بيريرا في تسجيل أول أهدافه بالدوري بعد افتتاحه شريط الأهداف.
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