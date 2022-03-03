شكرا لقرائتكم خبر "كاف" يحدد مواعيد المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، أمس، أن مباريات الذهاب لتلك المرحلة ستقام يوم 25 مارس الجاري، فيما تقام مباريات الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.
يذكر أن الجولة الفاصلة والنهائية ستشهد خمس مباريات، حيث تلعب مصر مع السنغال، والكاميرون مع الجزائر، والكونغو مع المغرب، ومالي مع تونس، وغانا ونيجيريا، على أن تقام مباراة الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا.
وتقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يحدد مواعيد المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.