الأهلى يتسلح بالتاريخ أمام الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة الجريحين التي يسعى من خلالها كلا الفريقين لتصحيح أوضاعه على حساب الآخر، للهروب من خطر الهبوط، يستضيف فريق الاتفاق (20 نقطة) مساء اليوم ضيفه النادي الأهلي (25 نقطة) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى فريق الاتفاق تدريبه الرئيس استعدادا لمواجهة الأهلي تحت قيادة المدرب الوطني أحمد الحنفوش، واشتمل على تمارين لياقية مع المعد البدني ثم تدريبا للاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات.

وانتظم المهاجم السويدي روبن كوايسون في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه اللياقي، فيما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المدافع الجزائري أيوب عبد اللاوي بخلع في مفصل المرفق، تعرض لها أمام الفتح في الجولة الماضية.

في المقابل يسعى الفريق الأهلاوي لتحقيق انتصاره السادس بالدوري للابتعاد عن خطر الهبوط، معتمدا على الثلاثي عمر السومة وأدواردو وعبدالرحمن غريب قوة في هجوم الأهلي.

ويفتقد الفريق الأهلاوي خدمات المدافع محمد خبراني بسبب طرده في لقاء الاتحاد وعبدالباسط هندي وسلمان المؤشر لتراكم البطاقات.

يشار إلى أن الأهلي والاتفاق التقيا بدوري المحترفين في 20 مباراة فاز الأهلي في 13 مواجهات والاتفاق في 6 فيما خيم التعادل على لقاء وحيد.

الاتفاق بعد التصحيح:







المهمه الأولى للمدرب الوطني أحمد الحنفوش عقب إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش.



عودة الأسترالي روبن كوايسون عقب الإصابة.



ظروف صعبة يعيشها الفريق نتيجة تردي نتائج الفريق الأخيرة واحتلاله المركز ما قبل الأخير.



سيعمل المدرب الوطني الحنفوش على تعزيز خط وسط فريقه وتأمين الجوانب الدفاعية.



المهمة الأخيرة للألباني هاسي: