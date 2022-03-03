الفيصلي والحزم من يغرق الثاني أكثر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء مفصلي يجمع بين الفيصلي وضيفه الحزم ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية

يصارع الفريقان من أجل البقاء بين الكبا، حيث يحتل الفيصلي المركز الـ 14 فيما يحتل الحزم المركز الأخير وهي المراكز التي يهبط أصحابها لدوري الدرجة الأولى في نهاية المطاف.

تبدو مهمة الحزم في البقاء صعبة جدا فهو يملك 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الـ 13 ويجب عليه الفوز في كل مبارياته القادمة مع انتظار تعثر منافسيه وهذا أمر صعب جدا.

أما الفيصلي فتبدو أموره أفضل نسبيا مع الحزم حيث تفصله نقطة واحدة مع الباطن صاحب المركز الـ 13 حيث يملك 21 نقطة وفي حالة فوزه وتعثر فريق التعاون أو الباطن سيصعد للمركز 12.

تقابل الفريقان في دوري المحترفين في سبع مباريات فاز الفيصلي في ثلاث منها وفاز الحزم مرتين وحضر التعادل مرتين كان آخرها في مباراة الذهاب.

لم يذق الفيصلي طعم الفوز في آخر 4 جولات حيث تعادل مرتين وخسر مرتين، وفي الحزم أيضا غاب الفوز في آخر 4 جولات، حيث بعد فوز الحزم على الرائد في الجولة الـ 18 خسر الحزم مبارياته الأربع الماضية.