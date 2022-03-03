شكرا لقرائتكم خبر قطار الاتحاد السريع يتجاوز محطة ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الاتحاد انطلاقته نحو اللقب بعد أن تجاوز ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف عن طريق الثنائي فهد المولد وعبدالرحمن العبود،( 75-78) بينما سجل لضمك زيلايا 92، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي احتضنه استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليصل للنقطة 54 في مقدمة الترتيب، فيما ضمك على رصيده السابق 36 نقطة.

الشوط الأول

سيطرة اتحادية مطلقة على مجريات هذا الشوط شن من خلالها هجوم العميد عددا من الفرص المحققة أمام مرمى مصطفى زغبة الذي كان سدا منيعا لسيل الهجمات الاتحادية، حيث تنوعت المحاولات الاتحادية ولكن لاعبيه لم يحنسوا ترجمتها بالشكل الصحيح، بينما اكتفى ضمك بالبقاء في مناطقه الخلفية معتمدا على الارتداد السريع والتي كاد أن يخطف منها هدفا بأقدام الأرجنتيني زيلايا ولكن البرازيلي جروهي أنقذ الموقف.

الشوط الثاني

واصل الاتحاد ضغطه وظهرت رغبته الملحة في التسجيل وكان له ما أراد حين تمكن البديل فهد المولد من تسجيل هدف السبق الاتحادي (75)، ليدفع هذا الهدف لاعبي ضمك بالتقدم مما فتح المساحات في خط ظهره، ليظهر عبدالرحمن العبود ويضيف هدف التعزيز الاتحادي (78) ويقلص زيلايا مع الدقيقة 92 ورغم الوقت الضائع الطويل الذي منحه حكم المباراة والأحداث التي تسببت في طرد العبود ومازن أبو شرارة إلا أن النتيجة ذهبت لأصحاب الأرض.