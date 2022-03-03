قطار الاتحاد السريع يتجاوز محطة ضمك

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الشوط الأول
سيطرة اتحادية مطلقة على مجريات هذا الشوط شن من خلالها هجوم العميد عددا من الفرص المحققة أمام مرمى مصطفى زغبة الذي كان سدا منيعا لسيل الهجمات الاتحادية، حيث تنوعت المحاولات الاتحادية ولكن لاعبيه لم يحنسوا ترجمتها بالشكل الصحيح، بينما اكتفى ضمك بالبقاء في مناطقه الخلفية معتمدا على الارتداد السريع والتي كاد أن يخطف منها هدفا بأقدام الأرجنتيني زيلايا ولكن البرازيلي جروهي أنقذ الموقف.
الشوط الثاني
واصل الاتحاد ضغطه وظهرت رغبته الملحة في التسجيل وكان له ما أراد حين تمكن البديل فهد المولد من تسجيل هدف السبق الاتحادي (75)، ليدفع هذا الهدف لاعبي ضمك بالتقدم مما فتح المساحات في خط ظهره، ليظهر عبدالرحمن العبود ويضيف هدف التعزيز الاتحادي (78) ويقلص زيلايا مع الدقيقة 92 ورغم الوقت الضائع الطويل الذي منحه حكم المباراة والأحداث التي تسببت في طرد العبود ومازن أبو شرارة إلا أن النتيجة ذهبت لأصحاب الأرض.
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