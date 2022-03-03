شكرا لقرائتكم خبر فورمولا1- تلغي عقد سباق جائزة روسيا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد منظمو بطولة العالم أمس أن روسيا لن تستضيف سباق الجائزة الكبرى في المستقبل.
وفي وقت سابق قرر منظمو فورمولا1- إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى الذي كان من المقرر أن تستضيفه سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، ولكن عقب إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع، تقرر إلغاء عقد سباق جائزة روسيا الكبرى والذي كان يمتد حتى 2025.
وذكر منظمو فورمولا1- في بيان "فورمولا1- يمكنها تأكيد إنهاء عقدها مع سباق جائزة روسيا الكبرى "روسيا لن تستضيف السباق في المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر فورمولا1- تلغي عقد سباق جائزة روسيا الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.