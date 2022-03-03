فورمولا1- تلغي عقد سباق جائزة روسيا الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى منظمو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- عقد سباق جائزة روسيا الكبرى، في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وأكد منظمو بطولة العالم أمس أن روسيا لن تستضيف سباق الجائزة الكبرى في المستقبل.

وفي وقت سابق قرر منظمو فورمولا1- إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى الذي كان من المقرر أن تستضيفه سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، ولكن عقب إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع، تقرر إلغاء عقد سباق جائزة روسيا الكبرى والذي كان يمتد حتى 2025.

وذكر منظمو فورمولا1- في بيان "فورمولا1- يمكنها تأكيد إنهاء عقدها مع سباق جائزة روسيا الكبرى "روسيا لن تستضيف السباق في المستقبل".