السعودية تستضيف 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا

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ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال المدة من 7 إلى 27 أبريل المقبل، وبمشاركة مؤكدة لـ 3 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - والشباب - والفيصلي) فيما سيخوض ممثل الوطن التعاون مباراة الملحق.
ويستهل نادي الهلال "حامل اللقب" مشوار المنافسة من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم المجموعة أيضا الاستقلال الطاجيكي والريان القطري والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.
كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نادي الشباب والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.
وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب أهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.
وتقام مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، وتضم كلا من سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون والجيش السوري، وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كلا من الفيصلي والسد القطري والوحدات الأردني والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإمارتي وناساف الأوزبكي.
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