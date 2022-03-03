صلاح: «لا أتابع كلام الناس كثيراً.. وهذه أمنيتي لو مت دلوقتي».. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية قائلا: "لا أتابع كلام الناس كثيراً، ولا يوجد كلام يصف إحساسى بالفرحة بوصول الأمل للناس والأطفال الصغيرة، ومن لديهم إعاقات بأنهم أصبح لديهم عزيمة بالوصول لأي شئ يريدونه، وهذا كان من أهدافي في الحياة أن شخص منهم وصل إلى هدفه فكلهم يستطيعون ذلك".



أضاف صلاح فى تصريحات مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي:"بعد خروجي من المقاولون لم أكن أتحدث الانجليزية وتعاملي مع الناس كان قليل، وقلت أنا عايز أرجع مصر بعد شهرين ولا أعمل حاجة مختلفة، وقررت أن أعمل حاجة مختلفة ورأيت النماذج وتابعت فيديوهات تنمية بشرية وعرفت هل موهبتي قادرة على ذلك وحدها أم أحتاج إلى تطوير أمور أخرى".

تابع صلاح: "لو سألت الجماهير قبل فترة هل يمكن أن يخرج من عندنا أفضل لاعب في العالم لن يكون لديه إجابة، ولكن الأن أصبح لديه الأمل، ودلوقتي لو متت هكون حققت حاجة كان نفسي أعملها".

وحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".