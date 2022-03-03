إسعاد يونس تفاجئ محمد صلاح على الهواء في «صاحبة السعادة».. و«مو» يرد.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - فوجئ اللاعب العالمي محمد صلاح، من هدايا الإعلامية إسعاد يونس له قبيل تصوير حلقة جديده معه من منزله في إنجلترا، بعدما أحضرت له أرز باللبن ولب و«ذرة مشوي» وفول سوداني وتين شوكي وحمص، ليرد عليها بقوله: «إيه اللي بتعمليه ده؟، أنا بقالي كام سنة مكلتش لب».

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC» أنه يأكل مثل تلك الأكلات، معقبًا: «لب أبيض ولب سوري وترمس، ما شاء الله، أنا شايف كفاية كدة، أنا هاكل بطاطا».

ويتحدث صلاح في البرنامج عن بعض الجوانب الجديدة في حياته الشخصية، وبدايته مع كرة القدم، وطقوسه قبل المباريات، ومستقبله مع ناديه الإنجليزي.

قال محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي أنه عمل على نفسه في كل شيء، مركدًا أننا لو عدنا 10 سنوات وقمنا بسؤال المواطنين هل سترى لاعب في يوم من الأيام سينافس على أفضل لاعب في العالم سنرى أن الاجابات بالقطع لا.

ينتظر المشاهدون بث مباشر لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC الفضائية اليوم الخميس 3 مارس 2022.

يعرض اليوم الخميس لقاء خاص من تقديم النجمة الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc، وذلك مع قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة مساء.