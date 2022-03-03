شاهد الآن بث مباشر لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر المشاهدون بث مباشر لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC الفضائية اليوم الخميس 3 مارس 2022.

يعرض اليوم الخميس لقاء خاص من تقديم النجمة الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc، وذلك مع قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويلتقي محمد صلاح النجم العالمي ولاعب ليفربول، مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء منتظر بين الثنائي، جرى تسجيله لبرنامج «صاحبة السعادة» على شاشة قناة دي إم سي، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لكن تقرر تأجيله بالاتفاق بين الطرفين ليذاع على أجزاء بداية من اليوم.



وتصدر محرك البحث بـ«جوجل» خلال الساعات الماضية، بث مباشر لقاء محمد صلاح مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الذي جرى تصويره في إحدى القاعات الكبرى بمدينة لندن، عاصمة الضباب بإنجلترا، في القاعة الذي أقيم فيها من قبل عيد ميلاد الملكة إليزابيث، حسبما ذكرت الأخيرة خلال البرومو الخاص بالحلقة.