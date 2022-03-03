شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : أنا بيزنس مان بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى إنه لم يتخيل عندما كان صغيره رسم صوره "جرافيتى" موضحا أنه عنما كبر شعر بحاجته للتعب والاجتهاد الكثير مشيرا إلى أنه يتمنى العمل بالكرة بعد الاعتزال أو يصبح رجل أعمال.

وتحدث صلاح في تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة دي إم سي عن طقوسه العائلية قائلا:"احنا عائلة بتحتفل بكل حاجة، وماجي كويسة معايا وبنطبخ الأكل العادي ومباكلش فتة ولا ملوخية ولا كوارع، لكن ممكن أكل السلطة مع أي حاجة سمك أو فراخ وممكن جنبها أرز أو بروكلي".

تابع صلاح:"لو أكلت فطير بحس بالذنب، ولو كلت معاه كشري بيكون اليوم قفل، وأخر مرة في مصر كلت فطير الصبح واتعشيت حمام واتغديت كشري وحسيت ان في حاجة نفخت، وخدت بعدها الشهر كله مفيش حاجة خالص ومبضعفش أوي مع الأكل".

وأكمل:" بسمح لمكة في يوم السبت تاكل فيه الشكولاته واللي هي عايزاه والقانون ده ماشي علينا كلناو لا أعتقد أن مكة وكيان قد تتعرضان لصدمة ثقافية لأنهما ينزلون باستمرار إلى القاهرة ويتعاملون مع أهلي، خاصة مكة مش هيكون عندها أي صدمة شاطرة أوي وبتعرف تاخد حقها".

وواصل:" هي بتقولي بحب أنزل مصر لأنك هنا بتحطلي قوانين لكن تيتة وجدو بيخلوني أعمل أي حاجة بحبها ، انت بتديني شوكولاتة مرة في الأسبوع لكن في مصر لا بعمل اللي عايزاها ومنعتها عن الأي باد وقت الأكل وبتقضي الوقت تلعب في غرفتها مع كيان، وبتاكل الشوكولاته بس مش كتير، وأعاملها مثلما أعامل نفسي، وفي مصر بتاكل كل حاجة".

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب "ويمبلى".