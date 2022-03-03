فوز ناشئات اليد على الجزائر 53/20 فى بطولة أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 53/20 فى الجولة قبل الأخيرة ببطولة أفريقيا للناشئات المقامة فى غينيا فى نسختها الـ 17 .

واكن منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 قد صعدو لبطولة العالم التى ستقام بجورجيا عفب الفوز على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17 أول أمس الثلاثاء ، من المقرر أن يلتقى غينيا غدا الجمعة .

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على سيراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ثان مواجهاته الاثنين و التى إنتهت بفوز منتخبنا الوطنى بنتيجة 78/7.