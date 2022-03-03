شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل المقلعين عن المخدرات بفضل حملة محمد صلاح والنجم يرد: أفتخر بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشباب المقلعين عن المخدرات العديد من الرسائل لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى حيث قال أحدهما:" كنت شاب رياضي وبلعب في نادي وقررت أسيب الكرة وبقيت أخد مخدرات وقعدت 14 سنة في معاناة مع المخدرات وكنت أفتقد أي قدوة تخليني أبطل، حتى رأيت حملة محمد صلاح وفعلا بطلت مخدرات وحاسس اني بقيت ليا قيمة في المجتمع، وبطلت بقالي 3 سنوات.

بينما قال أخر:" قعدت 10 سنوات وكنت مش عارف أعيش وفشلت كمان أنتحر، لحد ما شوفت إعلان لمحمد صلاح ومن هنا بدأت رحلة التعافي وبطلت بقالي 4 سنين وأشكر محمد صلاح".

ورد محمد صلاح عليهم: أكثر ما يسعدني الآن أن أرى عائلتي سعيدة وهذا يمثل لي حاجة كبيرة، وربنا يخليلي والدتي ومعرفش وهي بتدعي ليا بتقول ايه، وأكثر شئ يشعرك بالسعادة أنك تغير حياة الانسان للأفضل، وبالنسبة لي هم الأبطال الحقيقين لأن هذا يحتاج مجهود غير عادي، وهذه نماذج أفتخر بهم فعلا، لأنهم خدوا قرار التغيير وتغيروا، وأوصل إليهم سلامي وهم فخر لنا كلنا أنهم تحدوا أنفسهم وتغلبوا عليها.

وأكمل:" أتابع من أول إعلان للحملة لأعرف الأخبار والأرقام وكل سنة بعمل إعلان وأتمنى أن يفيد الناس ويغير حياتهم للأفضل لهم ولعائلتهم.يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".