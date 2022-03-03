شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: اتصدمت بعد حصولى على المركز السابع بجائزة الأفضل.. ومبحبش نظرية المؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى إنه تعرض للصدمة بعد إعلان ترتيبه السابع فى جائزة الأفضل بالعالم، مضيفا: "اتصدمت بعد البالون دور، لكن ليس هناك ما يمكن أن أفعله، لم يتوقع أحد أن أكون سابعاً ولكن كنت في هذا الترتيب، ولا أحب نظرية المؤامرة، ولكن هناك دول كثيرة بعيدة عن كرة القدم لا أعرف اختياراتهم تكون على أي أساس وأشعر أن هذا غير عادل ولكن ليس لديهم شئ شخصي ضدي".

تابع صلاح صلاح خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي:"أنا وماجي كنا في الحفلة وطلعت تاخد الجائزة هي لا تظهر معي كثيراً، وكانت متوترة شويتين، وشعرت أنه دور مني كصلاح أني أجعلها تستلم الجائزة".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".