شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يودع كأس مصر لليد من ربع النهائى بالخسارة أمام سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره سبورتنج بنتيجة 28/27 فى إطار ربع نهائى كأس مصر ليتأهل الأخير إلى نصف نهائى نسخة 2021/2022، فى مباراة مصيرة نجح فيها الفريق السكندرى من قلب تأخره فى الشوط الأول إلى فوز ثمين فى الثانى الذى لم يشهد تسجيل الأهلى أهداف طوال الدقائق العشر الأخيرة.

فيما يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا فنيا للأندية الأربعة التى تتنافس على لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 ،يوم الأثنين المقبل بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر .

الأندية المشاركة هى كلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج ،وتستضيف صالة حين مصطفى الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9 ، 10 ، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام ، 29 ، 30 ، 31 مارس الجارى أيضا.

تستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب كالتالى :

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين و الأهلى الثانى برصيد نقطة و نصف و نادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة و نادى طلائع الجيش نصف نقطة.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.