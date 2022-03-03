شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى وإنبى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى مع نظيره إنبي، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

تقدم إنبي أولاً عن طريق محمد شريف حتحوت في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل ياسر حامد لصالح النادي المصري في الدقيقة 16، ثم أضاف كريم العراقي لاعب المصري، الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل محمد جريندو للمصري مجدداً في الدقيقة 89.

بهذا التعادل يرفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 16 ويواصل الحفاظ على المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام، كما يرفع إنبي رصيده إلى النقطة 14 ليواصل البقاء في المركز الـ 11 بجدول الدوري.

هدف تعادل المصرى هدف إنبى الثانى هدف المصرى الثانى