شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تغريم أحمد الشيخ وإحالته للتحقيق بسبب غيابه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري توقيع غرامة مالية على أحمد الشيخ لاعب الفريق وإحالته للتحقيق بسبب غيابه عن التدريبات، كما قرر ذكري توقيع عقوبات مالية على اللاعبين المقصرين بالفريق.
كما قرر مدير الكرة أيضاً استبعاد بعض اللاعبين من معسكر برج العرب لأسباب فنية، بقرار من معين شعباني المدير الفني للفريق.
تقدم إنبي أولاً عن طريق محمد شريف حتحوت في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل ياسر حامد لصالح النادي المصري في الدقيقة 16، ثم أضاف كريم العراقي لاعب المصري، الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل محمد جريندو للمصري مجدداً في الدقيقة 89.
بهذا التعادل يرفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 16 ويواصل الحفاظ على المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام، كما يرفع إنبي رصيده إلى النقطة 14 ليواصل البقاء في المركز الـ 11 بجدول الدوري.
وبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد، خط الوسط: إلياس الجلاصي، فريد شوقي، حسن علي، خط الهجوم: محمد جريندو، حمودي، وعمرو مرعي.
بينما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جاد، محمد حامد، مصطفى شلبي، محمد إسماعيل، مروان داوود، محمد شريف، خالد رضا، أحمد العجوز، جون إيبوكا، مصطفى جمال، جرجس مجدي.