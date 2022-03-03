شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تغريم أحمد الشيخ وإحالته للتحقيق بسبب غيابه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري توقيع غرامة مالية على أحمد الشيخ لاعب الفريق وإحالته للتحقيق بسبب غيابه عن التدريبات، كما قرر ذكري توقيع عقوبات مالية على اللاعبين المقصرين بالفريق.

كما قرر مدير الكرة أيضاً استبعاد بعض اللاعبين من معسكر برج العرب لأسباب فنية، بقرار من معين شعباني المدير الفني للفريق.

على صعيد متصل ، نجح النادي المصري بقيادة معين الشعباني في انتزاع نقطة ثمينة من نظيره إنبي، بعد التعادل مع الفريق البترولي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.