شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني ووليد سليمان فى الأهلي قبل مواجهة المريخ ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة مع وليد سليمان لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعب بشكل منفرد للحديث معه بخصوص بعض التعليمات الفنية والاطمئنان على حالة اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على فاركو بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



موسيماني مع وليد سليمان

على صعيد متصل ، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على متابعة المران الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة المريخ السوداني، في دوري الأبطال، السبت، والاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للتأكيد على الدعم الكامل والمساندة لهم في هذه المرحلة المهمة، من خوض المنافسات الكروية، على الصعيدين المحلي والقاري.

وخلال اللقاء الذي جرى أشار رئيس الأهلي إلى ثقته الكاملة في كل عناصر المنظومة سواء لاعبين أو جهازا فنيا وإداريا وطبيا، وأن الجميع سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره وأعضائه على كل المستويات.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بعدم الالتفات إلى أية عثرات سابقة، والنظر دائمًا للأمام. مؤكدًا أنهم قادرون على تصويب كافة الأمور، لأنهم على درجة عالية من الكفاءة ويملكون القدرات البدنية والفنية، فضلًا عن جمهور كبير يدعمهم ويقف خلف ناديه.