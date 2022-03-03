شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أتناول الفول والطعمية فى مصر بس.. وزوجتى اختارت اسم مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى إنه يتناول الفول والطعمية فى مصر فقط عندما ينضم لكتيبة الفراعنة".

أضاف صلاح خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي،:" ماجي هي من اختارت اسم مكة وكذلك كيان، من يوم ما اتعرفنا على بعض قالت لي على اسم مكة، وقلت لها احنا على ما نتجوز هيكون ناس كثيرة استخدمت هذا الاسم ولكن الاسم كان موجودا فعلاً لكن محدش بيستخدمه وفي كيان قالت في اسم كويس لكن محدش استخدمه كتير وقولتلها انا مصدقك".

تابع صلاح حديثه عن شخصية ابنته مكة قائلا:" مكة عايزة تبقى مسيطرة على البيت كله وبتغير من كيان، وكيان شخصيتها قوية وقاربت على السنتين الآن، لكن مكة قعدت 7 سنوات على الحجر مرتاحة ولما جت كيان قالت لا مش هتاخدي كل حاجة مني".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".