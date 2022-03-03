شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة مران بدنى فى الأهلي قبل مواجهة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية في بداية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة مع بداية المران.

على صعيد متصل ، حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي كابتن الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وناقش المدير الفني مع اللاعب بعض الأمور الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على فاركو بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.