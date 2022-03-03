شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: سيطرت على تقلبات برج الجوزاء.. وهذه الأكلات أجيد طبخها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى عن زوجته ماجى قائلا:": ماجي أهم ضلع في مؤسستنا، طبعها هادئ وملهاش في السوشيال ميديا وعلاقاتها محدودة ولا تحب المشاكل كثيراً وتعلم طبعي أنني هادئ ولا أحب الظهور كثيراً".

أضاف صلاح خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي:" أنا جوزائي وسيطرت على تقلبات برج الجوزاء ومكة علاقتها بي جيدة لا تشعر بالغيرة عليا وبتقولي أنا جاية أخد منك اللي أنا عايزاه هقولك كلمتين حلوين وأخد اللي أنا عايزاه".

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ابع صلاح:" نتحدث باللغة الانجليزية في البيت ولكن مكة تتحدث بالعربية بشكل طبيعي وعندما يزورنا أحد في البيت تتحدث بالعربية، وماجي بتطبخ حلو وأنا كمان بطبخ، بعمل فطار مختلف مثل البيض بالأفوكادو والشوفان وبعمل عدة أنواع أخرى وفي سويسرا كنت بطبخ لوحدي".

وحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب "ويمبلى".