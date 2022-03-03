شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يجتمع بالشناوي في مران الأهلي قبل مواجهة المريخ.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي كابتن الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وناقش المدير الفني مع اللاعب بعض الأمور الفنية.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على فاركو بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.