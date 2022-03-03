شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نجوم الكرة السابقين لمحمد صلاح: لم يشعر بالغرور رغم كل ما قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجوم الكرة المصرية عن فخرهم بمسيرة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، وما أحدثه من تغيير في ثقافة اللاعبين المصريين.

ووجه نجوم الكرة رسائل دعم وتحفيز وشكر للنجم المصري عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك عبر قناة دي إم سي، حيث أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى الأسبق:"اشتغل على نفسه بشكل كبير على القوى البنيانية والسرعة، وعندما كنت ألعب لم أكن بنفس تركيزه".

بينما علق هانى رمزى نجم منتخب مصر السابق:"محمد صلاح لم يشعر بالغرور رغم كل ما قدمه أنت فخر العرب وفخر لنا" وأكد عبد الظاهر السقا:" شكراً وضعتنا على طريق العالمية وأصبحت مثل لأي محترف".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".