شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفضل "البطاطا" للتسلية عن "اللب والسودانى" فى صاحبة السعادة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، اندهاشه من استقبال الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، حيث أحضرت إسعاد كمية من "المُسليات" للنجم المصري، أبرزها اللب والسوداني والحمص والبطاطا.د\

وعلق صلاح على ذلك قائلاً: انت متخيلة اني باكل الحاجات دي، بقالي سنين مكلتش لب، وهختار البطاطا أنا باكل البطاطا".

وحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".