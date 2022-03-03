شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الناس لا تعرف مدى سعادتى باللعب للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، عن أهم لحظاته الكروية عبر مسيرته الحافلة بالإنجازات، وقال النجم المصري عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة دي إم سي: "الناس لا تعرف كيف تكون سعادتي عندما ألعب مع المنتخب، احنا مع بعض من 10 سنوات تقريباً في المنتخب وأجمل إحساس في الدنيا عندما نفوز بمباراة، والصعود لكأس العالم بعد كل هذه السنوات كانت الأفضل بالنسبة لي وكانت كل الجماهير حولنا وكل البلد فرحانة".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".