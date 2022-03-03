شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة المقاولون العرب و بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المقاولون العرب و بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز للحكم محمد عادل و المقرر لها غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى، محمد عادل حكم ساحة و سامى هلهل حكم مساعد و وائل شعبان حكم مساعد و محمود رشدى حكم رابع و على تقنية الفار عمرو الشناوى ويساعدة محمد سيد بكر .

ومن سياق أخر أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي المقاولون في الخامسة والنصف من مساء الجمعة، على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.