شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة المقاولون العرب و بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المقاولون العرب و بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز للحكم محمد عادل و المقرر لها غدا .
وجاء طاقم التحكيم كالتالى، محمد عادل حكم ساحة و سامى هلهل حكم مساعد و وائل شعبان حكم مساعد و محمود رشدى حكم رابع و على تقنية الفار عمرو الشناوى ويساعدة محمد سيد بكر .
وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل
خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي
ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.