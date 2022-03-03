شكرا لقرائتكم خبر عن "عقوبات ومكافآت".. أبرز قرارات إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا عصر اليوم، بمقر النادى، وذلك لبحث عدة ملفات في أعقاب استمرار تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ضمن منافسات الدورى العام.

حيث أصدر مسئولو الإسماعيلي عدة قرارات التى جاءت كالتالى..

*مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول بالنادي وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز بواقع مبلغ 10 آلاف جنيها لكل مباراة، وذلك في حالة حصد الفريق المركز الثاني عشر على أقل تقدير.

* وفي حالة إحتلال الفريق مركز أدني من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة 25 ٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول

* اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة 500 تذكرة في مباراة الفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك لضمان أكبر حضور جماهيري

* قرر مجلس الإدارة تفويض المهندس يحيى الكومي في التواصل مع المستشار نصر عزام محامي الإسماعيلي لبحث كيفيه الطعن علي قرار الفيفا بتغريم نادي الاسماعيلي مبلغ 136 ألف دولار بخصوص ملف الشكوى المقدمة من الناميبي بنسيون شيلونجو مهاجم الفريق السابق