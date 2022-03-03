شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. جلسة لشرح الأخطاء وتأهيل محمد الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الخميس علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري العام.

وبدأ الدراويش استعداداته في الوقت الحالي لمواجهة فاركو مساء الإثنين المقبل علي ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 12 من عمر منافسات المسابقة المحلية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران لشرح أهم الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال اللقاء السابق، يليه التركيز علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وخاض محمد الشامي صانع ألعاب الدراويش، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لتجهيزه من أجل لحاقه بالمباراة القادمة بعد تعرضه للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية مؤخرًا.

فيما خاضت مجموعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات ظهر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل فى إطار الجولة الـ 12 من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قاد المران الجهاز الفني المعاون وهم عطيه السيد المدرب العام وأحمد سمير فرج المدرب المساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

اشتمل المران علي مجموعة من الخطط الفنية منها التسليم والتسلم تحت الضغط بجانب التسديدات بعيدة المدى، كما خصص الجهاز الفني تدريبات علي كيفية ترجمة الفرص المتاحة إلي أهداف من خلال الكرات العرضية، قبل أن يختتم بتقسيمة وسط حالة من الإصرار لدى اللاعبين علي إثبات جدراتهم للجهاز الفني.