شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 33 سنة تجمع كيروش وفينجادا من قيادة البرتغال للتويج بمونديال 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى الأول لكرة القدم، بمرور 33 عاما على تتويجه مع منتخب بلاده البرتغال ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما، التى أقيمت عام 1989 فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكان حينها يشغل منصب المدير الفنى بينما كان يساعده نيلو فينجادا، الذى يشغل حاليا منصب المدير الفنى للجبلاية.

ونشر كيروش صورة مع مساعده آنذاك فينجادا، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "33 عامًا على فوز منتخب البرتغال تحت 20 عامًا بكاس العالم فى الرياض، شكراً جزيلاً لكل من شارك فى تلك المغامرة الرائعة، اللاعبين والمدربين والموظفين وجميع المجهولين الذين قدموا مساهمتهم".

وأضاف كيروش: "من كان يظن أننى بعد فترة طويلة سأكون قريبًا من أخى نيلو فينجادا فى مصر؟.. شكرا لكم جميعا".





وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حرص على تهنئة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بعيد ميلاده الـ69، ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة المجلس للخواجة، وقالت: "يهنئ الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى بمناسبة عيد ميلاده؛ متمنيين له و لجميع أفراد الجهاز الفنى بدوام الصحة والعافية وأن يكون عام سعيد ويحقق الفوز فى المباراتين المقبلتين والصعود لكأس العالم".