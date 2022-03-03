شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة في مران الغد قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا ، وتقرر السماح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة من فقرات المران، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق المريخ السوداني مرانه في التاسعة مساء باستاد السلام، حيث يسمح أيضًا لوسائل الإعلام بتغطية ربع الساعة الأولى لفقرات المران.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ السوداني، والمقرر عقده في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد الأهلي we السلام.

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة باستاد الأهلي we السلام. ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.