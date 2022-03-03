شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف موقف بن شرقى وطارق حامد من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موقف لاعبى الفريق الأبيض من التجديد وعلى رأسهم طارق حامد والمغربي أشرق بن شرقى.

وقال مرتضى منصور في تصريحات بثتها القناة الرسمية الخاصة به:"تم التواصل مع طارق حامد وقالى هبقى موجود بالليل عشان هجدد وما عندناش مشكلة معه وأبو جبل كمان قالنا أخويا جاي في الطريق من أسيوط عشان نجدد غدا".

تابع مرتضى منصور:" أشرف بن شرقى قالى أمهلونى لمدة ساعتين لإعادة ترتيب بعض الأمور واتصل بشقيقى لأن عندنا نية للتجديد، وحازم وإمام وعمر السعيد جايين بالليل".

وكان رئيس نادى الزمالك قد أكد فى تصريحات سابقة أن مجلس الإدارة سيتواجد بمقر النادى من الساعة 12 إلى الساعة 2 اليوم الخميس، ومن يرغب فى التجديد من لاعبى الفريق عليه الحضور فى هذا التوقيت، ومن لم يحضر لن نتفاوض معه للتجديد مرة أخرى.

وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك تسويق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لتواجده في ظل وجود الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

كما تتفق إدارة الكرة بالنادى مع رأى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق بشأن عدم قدرة اللاعب على استعادة مستواه منذ عودته من الإصابة وهو ما يجعل تواجده فى الزمالك خلال الموسم المقبل أمر صعب.