شكرا لقرائتكم خبر عن صالة سيتي كلوب شبين الكوم تستضيف مباريات نهائي بطولة الجمهورية لكرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصالة المغطاة لكرة اليد بنادي سيتي كلوب شبين الكوم، اليوم الخميس، مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية مواليد 2002 شباب غير المرتبط.

واستضافت الصالة المغطاة لكرة اليد بنادي سيتي كلوب شبين الكوم، اليوم، مباراتي قارون ومصنع الطائرات في الخامسة مساء، ومركز شباب بيلا والوطني بمنوف في السابعة مساء.

وتقام على نفس الصالة غدا الجمعة باقي مباريات البطولة.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" جميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو.

كما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.