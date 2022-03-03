شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يغيب عن مران الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب حسام حسن المديرالفنى للاتحاد السكندرى عن مران زعيم الثغر بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الجولة الماضية من الدورى العام.

وقاد طارق سليمان المدرب العام مران زعيم الثغر اليوم الخميس وقام بتحفيظ اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر المقرر لها 12 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب.

من ناحية أخرى حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء حصل عليها خالد الغندور بعد تعرضه للدفع من مدافع طلائع الجيش ليحتسبها محمود عاشور دون تردد وأكدت تقنية الفيديو صحتها.

وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 71 بعد تمريرة طويلة من مصطفى الزنارى إلى أحمد سمير الذى ينفرد بأحمد يحيى ويسجل أول أهدافه في الدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة احتل نادى الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة جمعها من 11 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل خمس مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.