صلاح يكشف قواعد يضعها لأسرته وحياته بعد الاعتزال والعودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تحدث محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر، عن القواعد التي وضعها لأسرته من أجل العمل بها، إضافة إلى أفكاره حول حياة مع بعد الاعتزال، وعودته من جديد من أجل العيش في مصر.

ورد صلاح خلال حواره عبر قناة "دي إم سي" الفضائية، حول حياته عقب اعتزال كرة القدم: "في الوقت الحالي أنا أفكر أنني من الممكن أن استمر في العمل بمجال متعلق بالكرة أو رجل أعمال".

وعن إمكانية أن يمتلك ناد لكرة القدم، فقال: "لم أفكر حتى الآن في مستقبلي بعد الكرة بشكل حقيقي، لكن ربما يحدث شيء كهذا".

أما عن ترتيباته لحياة أسرته بعد الكرة، والعودة للعيش في مصر، فقال: "لا أعتقد بأنهم يمكن أن يشعروا بصدمة ثقافية لأنهم طوال الوقت يتوجهون لمصر والبلد، وهناك تعامل دائما مع أهلي وطوال الوقت هناك تأهيل لهم من أجل هذا الأمر وعلى الأخص مكة".

وتابع: "مكة تتأقلم هنا كثيرًا، وعندما تذهب إلى مصر تتأقلم مع كل شيء.. مكة تقول دائما أنها تحب التواجد في مصر، وتقول لي أنها مع جدها لا يوجد قواعد ولا أحد يحكم عليها بشيء".

أما عن قواعد الأسرة التي وضعها، فقال :"مكة تقول هنا أنت تعطني شيكولاته مرة واحدة في الأسبوع أما هناك أحصل على ما أريده".

وأضاف: "منعت عن مكة مشاهدة الأي باد أثناء الأكل، لكني رفضت هذا الشيء وقلت لها وقت الأكل يجب أن يكون للأسرة".

وكشف بعض من التفاصيل حول القواعد الأسرية، قائلًا: "أعامل مكة كما أعامل نفسي.. نحن عائلة تحتفل بكل شيء وكل المناسبات، لكن لا نأكل الفتة.. آكل السلطة ومعها سمك أو فراخ وبروكلي".

وواصل: "أشعر بالذنب إذا أكلت الفطير، وإن أكلت كشري وفطير في يوم واحد يكون أصعب شيء".

واستطرد: "أخر مرة كنت في مصر، أكلت فطير في الصباح وحمام في الغداء وفي العشاء كشري، واستمريت الشهر بأكمله بدون أي شيء".

واستكمل: "أنا لا أضعف مع الأكل، وليس شرطا عندما يأكل أحد الشوكولاته أن أتصرف مثله، لكني أقدم الشيكولاته لمكة يوم السبت من كل أسبوع وهذا قانون على البيت بالكامل".