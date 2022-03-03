مصدر بالأهلي ينفي لمصراوي طلب تأجيل مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

نفى مصدر بالنادي الاهلي طلب القلعة الحمراء تأجيل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري، أو المطالبة بالاستعانة بحكام أجانب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأهلي لم يطلب تأجيل المباراة، رغم الإرهاق الشديد الذي يسيطر على الفريق جراء توالي المواجهات محليا وقاريا.

وأضاف: "لم نتلق إخطارا رسميا حول موعد مباراة صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا، إذا أقيمت يوم 12 مارس فليس هناك مشكلة، لكن إذا أقيمت يوم 11 من نفس الشهر سيكون القرار (بخصوص مباراة بيراميدز) لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي ندرك أنها تعمل لصالح الكرة المصرية بكل جهد".

وأوضح: "نثق في رابطة الأندية المحترفة ودعمها للأندية المصرية في البطولات القارية، وأنها لن تتأخر عن فعل أي شئ لمساعدة أي فريق يلعب ممثلا لبلدنا العظيمة".

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته في الخامسة من مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني، المؤجلة من الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.