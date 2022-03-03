الهلال يحسم ديربي الرياض أمام النصر برباعية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الهلال فوزا عريضا برباعية دون رد على غريمه النصر في ديربي الرياض، في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح ماتيوس بيريرا التسجيل في الدقيقة 16، وأضاف سالم الدوسري ثنائية في الدقيقتين 34 و45+2.

وفي الشوط الثاني اختتم أوديون إيجالو رباعية الهلال في الدقيقة 75.

بهذا الفوز يرفع الهلال، حامل اللقب، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند 44 نقطة في الوصافة.

تفاصيل المباراة

فرض الهلال سيطرته على غريمه صاحب الضيافة منذ بداية المباراة، ونجح بيريرا في التقدم مبكرا في الدقيقة 16 بعد تسديدة من داخل المنطقة الجزاء سكنت الجانب الأيسر من الشباك.

شن النصر عدة هجمات أملا في إدراك التعادل لكنه اصطدم بدفاع منظم ومنضبط من الهلال، كما أضاع لاعبو "العالمي" عدة فرص خطيرة.

تمكن الهلال من إضافة هدف ثان من هجمة مرتدة في الدقيقة 34 من توقيع سالم الدوسري، الذي استلم الكرة بعد تمريرة من زميله أوديون إيجالو، وسددها بالقدم اليسرى في زاوية صعبة على الحارس وليد عبد الله.

واصل النصر محاولاته لتقليص الفارق والعودة في المباراة في الشوط الثاني، فيما تراجع الهلال للدفاع والحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 63 تلقى النصر ضربة موجعة بطرد مدافعه فونيس موري بعد تدخل عنيف على موسى ماريجا مهاجم الهلال، ليكمل "العالمي" المباراة بـ10 لاعبين.

الهلال استغل النقص العددي في صفوف النصر، وأحرز إيجالو الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعدما أرسل له بيريرا تمريرة من خلف دفاع الفريق المضيف، ليسدد النجم النيجيري كرة أرضية مرت على يسار الحارس.

وقبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء كاد فينسنت أبو بكر يسجل هدفا للنصر مستغلا كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء، لكن عبد الله المعيوف حارس "الزعيم" نجح في التصدي لها.